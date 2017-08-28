В Брянске посадили убийц местного музыканта. Они нанесли ему 21 удар ножом, приняв за бездомного

Судья Брянского областного суда Галина Алексеева вынесла приговор двум мужчинам, которые убили вокалиста местной рок-группы «Ответ Чемберлену» Александра Чижикова.

После обвинительного вердикта присяжных судья назначила 20-летнему Илье Долгову срок 16 лет лишения свободы, а 22-летнему Владиславу Чучменкову — 17 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Долгова и Чучменкова признали виновными в убийстве по мотивам ненависти к социальной группе. Следствие установило, что они относились к и приняли Чижикова за «лицо без определенного места жительства, злоупотребляющее спиртными напитками».

Убийство произошло ночью 28 июля 2016 года. Нападавшие нанесли музыканту множественные удары ножами. Следственный комитет сообщал, что на его теле обнаружили 21 ножевое ранение.