Новым главой Uber станет гендиректор туристического сервиса Expedia
Компанию Uber возглавит генеральный директор туристического сервиса Expedia Дара Хосроушахи. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника пишет The New York Times.
Хосроушахи, по информации издания, был одним из трех претендентов. Бывший глава General Electric Джеффри Иммельт 27 августа публично заявил, что не хочет претендовать на должность. Еще один кандидат, гендиректор Hewlett Packard Enterprise Мэг Уитмен отказалась от предложенных Uber условий, заявили источники NYT.
Официально Uber не объявляла о выборе нового гендиректора и не прокомментировала публикацию.
Основатель Uber Трэвис Каланик покинул пост гендиректора в конце июня 2017 года на фоне ряда скандалов: менеджмент компании обвиняли в сексизме, а самого Каланика — в грубом общении с одним из водителей.
Хосроушахи возглавляет Expedia с 2005 года. В 2017 году компания участвовала в исках против запрета на въезд для граждан исламских стран, который пытался ввести президент США Дональд Трамп. При этом Uber обвиняли в том, что она пыталась заработать на акциях протеста против этого решения.