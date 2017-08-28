Новым главой Uber станет гендиректор туристического сервиса Expedia

Компанию Uber возглавит генеральный директор туристического сервиса Expedia Дара Хосроушахи. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника пишет The New York Times.

Хосроушахи, по информации издания, был одним из трех претендентов. Бывший глава General Electric Джеффри Иммельт 27 августа публично заявил, что не хочет претендовать на должность. Еще один кандидат, гендиректор Hewlett Packard Enterprise Мэг Уитмен отказалась от предложенных Uber условий, заявили источники NYT.

Официально Uber не объявляла о выборе нового гендиректора и не прокомментировала публикацию.