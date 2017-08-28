Долг туроператора Ted Travel составил 27 миллионов рублей. Владелец фирмы уехал за рубеж

Интерфакс
06:16, 28 августа 2017
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Туроператор Ted Travel остался должен своим клиентам более 27 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. По ее словам, на такую сумму 1367 клиентов компании купили путевки, которыми не могут воспользоваться.

Еще 754 туриста застряли в Турции с неоплаченными обратными билетами.

Руководство туроператора вызвали на экстренное заседание ассоциации «Турпомощь», чтобы обсудить вопрос вывоза клиентов из Турции, но никто из топ-менеджеров не явился. Ирина Тюрина отметила, что владелец компании Четин Бозаджи Джафер находится за рубежом.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить законность работы Ted Travel.

Туроператор Ted Travel прекратил работу 24 августа. Тогда сообщалось, что поводом для прекращения работы стало падение спроса на путевки в связи с распространением вируса Коксаки в Турции, которая была основным направлением для Ted Travel.
Вывоз застрявших в Турции клиентов Ted Travel начался 26 августа.

Что такое вирус Коксаки?

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