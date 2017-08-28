Долг туроператора Ted Travel составил 27 миллионов рублей. Владелец фирмы уехал за рубеж

Туроператор Ted Travel остался должен своим клиентам более 27 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. По ее словам, на такую сумму 1367 клиентов компании купили путевки, которыми не могут воспользоваться.

Еще 754 туриста застряли в Турции с неоплаченными обратными билетами.

Руководство туроператора вызвали на экстренное заседание ассоциации «Турпомощь», чтобы обсудить вопрос вывоза клиентов из Турции, но никто из топ-менеджеров не явился. Ирина Тюрина отметила, что владелец компании Четин Бозаджи Джафер находится за рубежом.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить законность работы Ted Travel.