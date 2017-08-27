Рейтинг Эммануэля Макрона за два месяца упал на 24 процента

Рейтинг поддержки президента Франции Эммануэля Макрона, победившего на выборах в мае, за два месяца упал на 24 процентных пункта. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) для издания Le Journal du Dimanche.

В июне деятельность Макрона одобряли 64 процента опрошенных, в июле — 54 процента, в августе — только 40 процентов.

57 процентов опрошенных разочарованы деятельностью Макрона, из которых 20 процентов — очень сильно разочарованы.

С чем именно связано изменение общественного мнения, в публикации не уточняется. После избрания на пост президента Макрона критиковали, в частности, за конфликт с главой Генштаба Пьером де Вилье (генерал ушел в отставку), а также намерение дать своей жене официальный статус первой леди, якобы предполагавший выплату зарплаты.

Как пишет издание, подобное падение рейтинга в первые месяцы после избрания беспрецедентно для французских президентов. В 1995 году рейтинг Жака Ширака упал к августу на 20 процентных пункта.