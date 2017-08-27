На Волге сел на мель теплоход, на борту которого находятся 180 человек
В Ярославской области на Волге сел на мель теплоход «Илья Муромец», на борту которого находятся 130 пассажиров и 50 членов экипажа.
Как заявили ТАСС в диспетчерской Рыбинского района гидросоружений «Канала имени Москвы», теплоходу «пришлось ткнуться в берег носом» из-за попадания воды в топливную систему.
Позже в диспетчерской сообщили, что «теплоход находится на ходу, они уже все сделали, в рабочем состоянии».
В областном управлении МЧС заявляли, что на помощь теплоходу отправлен тягач.