На Волге сел на мель теплоход, на борту которого находятся 180 человек

В Ярославской области на Волге сел на мель теплоход «Илья Муромец», на борту которого находятся 130 пассажиров и 50 членов экипажа.

Как заявили ТАСС в диспетчерской Рыбинского района гидросоружений «Канала имени Москвы», теплоходу «пришлось ткнуться в берег носом» из-за попадания воды в топливную систему.

Позже в диспетчерской сообщили, что «теплоход находится на ходу, они уже все сделали, в рабочем состоянии».

В областном управлении МЧС заявляли, что на помощь теплоходу отправлен тягач.