ИГ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Брюсселе

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение 30-летнего сомалийца на военнослужащих в Брюсселе 25 августа. Об этом сообщает SITE Intelligence Team со ссылкой на подконтрольное террористам информагентство Amaq.

25 августа в Брюсселе 30-летний выходец из Сомали напал с ножом на двоих военнослужащих, ранив одного из них. Он был ранен ответным огнем и умер в больнице.

ИГ взяло на себя ответственность за несколько нападений, происшедших за последние две недели, в том числе за теракты в Каталонии и нападение на прохожих в Сургуте (это преступление официально не признано терактом).