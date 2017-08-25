СК отказался считать фотосессию в прозрачном платье в полуразрушенном храме оскорблением чувств верующих

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих после публикации фотосессии модели в прозрачном платье на территории полуразрушенного храма. Старший помощник главы следственного управления СК по Татарстану Андрей Шептицкий заявил, что проверка не нашла состава преступления.

Шептицкий заметил, что у авторов фотосессии не было умысла на оскорбление верующих.