СК отказался считать фотосессию в прозрачном платье в полуразрушенном храме оскорблением чувств верующих
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих после публикации фотосессии модели в прозрачном платье на территории полуразрушенного храма. Старший помощник главы следственного управления СК по Татарстану Андрей Шептицкий заявил, что проверка не нашла состава преступления.
Шептицкий заметил, что у авторов фотосессии не было умысла на оскорбление верующих.
Проверку фотосессии из свадебного журнала «Совет да любовь» начали в июле 2017 года. Местный диакон Алексий Шаманин заявил, что храм периодически используется для богослужений, хотя он частично разрушен.
После начала обсуждения фотосессии в СМИ, журнал «Совет да любовь» извинился перед читателями и удалил снимки из своего паблика «ВКонтакте».