СК отказался считать фотосессию в прозрачном платье в полуразрушенном храме оскорблением чувств верующих

Интерфакс
08:43, 25 августа 2017
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Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих после публикации фотосессии модели в прозрачном платье на территории полуразрушенного храма. Старший помощник главы следственного управления СК по Татарстану Андрей Шептицкий заявил, что проверка не нашла состава преступления.

Шептицкий заметил, что у авторов фотосессии не было умысла на оскорбление верующих.

Проверку фотосессии из свадебного журнала «Совет да любовь» начали в июле 2017 года. Местный диакон Алексий Шаманин заявил, что храм периодически используется для богослужений, хотя он частично разрушен.
После начала обсуждения фотосессии в СМИ, журнал «Совет да любовь» извинился перед читателями и удалил снимки из своего паблика «ВКонтакте».

Что оскорбляет верующих

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