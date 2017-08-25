Госдепартамент: от «акустической атаки» пострадали 16 сотрудников посольства США на Кубе

Власти Кубы оказывают сотрудничество в расследовании, какие-либо действия, направленные против сотрудников американской дипмиссии, они категорически отрицают.

В Госдепартаменте подозревают, что сотрудники посольства стали жертвами «акустической атаки» с использованием неких звуковых устройств. Обстоятельства произошедшего совместно расследуют Госдепартамент и ФБР.

В числе пострадавших, заявили официальные представители внешнеполитического ведомства, «американские госслужащие и члены посольского сообщества» на Кубе. Ранее Госдепартамент число пострадавших сотрудников дипмиссии не называл.

Сотрудники дипмиссии США на Кубе стали жаловаться на плохое самочувствие — тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве — в конце 2016 года. Позже была выдвинута версия , что причиной недомогания, которое первоначально объяснить не могли, стало применение против дипломатов неких звуковых устройств.

Посольство США на Кубе открылось в 2016 году. До этого Вашингтон и Гавана 55 лет не поддерживали дипломатические отношения.

Возобновление работы американского посольства на Кубе было одной из мер, предпринятых в рамках улучшения двусторонних отношений, инициатором которых был предыдущий президент США Барак Обама.