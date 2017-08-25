Ассоциация театральных критиков назвала «формой пыток» арест фигурантов дела «Седьмой студии»

Ассоциация театральных критиков потребовала прекратить «насилие и произвол» в отношении деятелей театра, обвиняемых по делу «Седьмой студии».

В открытом письме, опубликованном на сайте ассоциации, в частности говорится, что «продолжительное заточение в СИЗО и уважаемого театрального продюсера Алексея Малобродского, и тяжелобольного бухгалтера Нины Масляевой» можно квалифицировать «как форму пыток».

«Показательный арест с конвоированием в Москву» Кирилла Серебренникова, отмечается в письме, выглядит «как акция устрашения». Домашний арест Серебренникова, подчеркнули в Ассоциации театральных критиков, лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок.

«Мы требуем прекращения насилия и произвола в отношении деятелей театра, чья вина не только не доказана, но и толком не сформулирована — нам твердят о миллионных кражах, затрудняясь в точных цифрах», — говорится в письме.