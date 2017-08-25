Ассоциация театральных критиков назвала «формой пыток» арест фигурантов дела «Седьмой студии»
Ассоциация театральных критиков потребовала прекратить «насилие и произвол» в отношении деятелей театра, обвиняемых по делу «Седьмой студии».
В открытом письме, опубликованном на сайте ассоциации, в частности говорится, что «продолжительное заточение в СИЗО и уважаемого театрального продюсера Алексея Малобродского, и тяжелобольного бухгалтера Нины Масляевой» можно квалифицировать «как форму пыток».
«Показательный арест с конвоированием в Москву» Кирилла Серебренникова, отмечается в письме, выглядит «как акция устрашения». Домашний арест Серебренникова, подчеркнули в Ассоциации театральных критиков, лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок.
«Мы требуем прекращения насилия и произвола в отношении деятелей театра, чья вина не только не доказана, но и толком не сформулирована — нам твердят о миллионных кражах, затрудняясь в точных цифрах», — говорится в письме.
Многочисленные поручительства ведущих деятелей российского театра оставлены без внимания. Если кто-то и верил в объективность следствия и суда, был вынужден расстаться с иллюзиями. Кирилл Серебренников — один из ведущих российских режиссеров, его спектакли и фильмы — важная и неотъемлемая часть современной культуры. Пришло время репрессий в отношении российской культуры? Она опять «провинилась» перед властью, как многажды уже случалось в истории?