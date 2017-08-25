Ассоциация театральных критиков назвала «формой пыток» арест фигурантов дела «Седьмой студии»

Ассоциация театральных критиков
09:32, 25 августа 2017
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Ассоциация театральных критиков потребовала прекратить «насилие и произвол» в отношении деятелей театра, обвиняемых по делу «Седьмой студии».

В открытом письме, опубликованном на сайте ассоциации, в частности говорится, что «продолжительное заточение в СИЗО и уважаемого театрального продюсера Алексея Малобродского, и тяжелобольного бухгалтера Нины Масляевой» можно квалифицировать «как форму пыток». 

«Показательный арест с конвоированием в Москву» Кирилла Серебренникова, отмечается в письме, выглядит «как акция устрашения». Домашний арест Серебренникова, подчеркнули в Ассоциации театральных критиков, лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок. 

«Мы требуем прекращения насилия и произвола в отношении деятелей театра, чья вина не только не доказана, но и толком не сформулирована — нам твердят о миллионных кражах, затрудняясь в точных цифрах», — говорится в письме.

Многочисленные поручительства ведущих деятелей российского театра оставлены без внимания. Если кто-то и верил в объективность следствия и суда, был вынужден расстаться с иллюзиями. Кирилл Серебренников — один из ведущих российских режиссеров, его спектакли и фильмы — важная и неотъемлемая часть современной культуры. Пришло время репрессий в отношении российской культуры? Она опять «провинилась» перед властью, как многажды уже случалось в истории?

Ассоциация театральных критиков
СК объявил о расследовании дела в отношении «Седьмой студии» в мае 2017 года. По версии следствия, бюджетные средства, выделенные этой компании на театральные постановки в 2011–2014 годах, были похищены.
В сообщениях СК фигурировали разные суммы ущерба, последняя на настоящий момент цифра, названная следствием, — 68 миллионов рублей. Представители следствия среди спектаклей, которые якобы не были поставлены из-за хищения средств, называли «Сон в летнюю ночь», успешно идущий уже несколько лет.
Обвинения были предъявлены бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, экс-директору Юрию Итину и бывшему генеральном продюсеру компании Алексею Малобродскому. Масляева и Малобродский были взяты под стражу, Интин отправлен под домашний арест.
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, который несколько недель имел в деле «Седьмой студии» статус свидетеля, был задержан в ночь на 22 августа. 23 августа суд отправил его под домашний арест, несмотря на многочисленные поручительства.

Дело "Седьмой студии"

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