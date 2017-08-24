СК проверит полицейских, устроивших погром в московском клубе «Рабица»

Медиазона
13:38, 24 августа 2017
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Главное следственное управление СК по Москве проводит доследственную проверку по факту возможного превышения полномочий полицейскими в ходе обыска в клубе «Рабица».

Об этом говорится в ответе на запрос, направленный «Медиазоной» в Следственный комитет.

6 августа полицейские провели рейд в московском клубе «Рабица». Как сообщали очевидцы, сотрудники правоохранительных органов, искавшие наркотики, избивали посетителей и музыкантов, а также ломали оборудование. Очевидцы опубликовали записи, сделанные во время рейда в клубе.
После рейда на одного из основателей клуба Ивана Радзиевского завели дело за хранение наркотиков. Он находится под подпиской о невыезде.
21 августа клуб на своей странице в фейсбуке объявил о прекращении работы.

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