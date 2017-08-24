Определились соперники «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов

УЕФА
16:51, 24 августа 2017
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В Монако прошла церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Спартак» сыграет в группе Е с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

ЦСКА попал в группу А, команда встретится с «Бенфикой», «Манчестером Юнайтед» и «Базелем».

В последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне 2012/2013, но не прошел дальше группового этапа. Для ЦСКА этот сезон в турнире станет пятым подряд, но ни в одном из них команда не выходила из группы.
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