Определились соперники «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов
В Монако прошла церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Спартак» сыграет в группе Е с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».
ЦСКА попал в группу А, команда встретится с «Бенфикой», «Манчестером Юнайтед» и «Базелем».
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 🔥🔥🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 24, 2017
Какая группа самая мощная?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/Cy167FAqvD
В последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне 2012/2013, но не прошел дальше группового этапа. Для ЦСКА этот сезон в турнире станет пятым подряд, но ни в одном из них команда не выходила из группы.