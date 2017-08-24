На руднике «Мир» взорвали более 50 зарядов для сброса воды. Безрезультатно
За четыре дня спасатели взорвали более 50 зарядов в карьере рудника «Мир» в Якутии, пытаясь спустить из него воду. Только за 24 августа были произведены 23 взрыва — заряды сбрасывают на дно карьера, сообщает владеющая рудником компания «Алроса». В предыдущие дни сбросили не менее 30 зарядов.
Взрывы проводятся с 20 августа, но пока не принесли желаемого результата. За это время количество воды в карьере увеличилось с 13 до 27 тысяч кубометров. Вода в шахте также поднялась: с отметки -250 до -227 метров. Если вода достигнет отметки -222 метра, для ее откачки включат насосы.
4 августа на руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды, шахта оказалась затоплена. Из шахты удалось спасти всех, кроме восьми шахтеров. 15 августа было объявлено, что поиски четверых шахтеров, которые, как предполагается, могли быть на «горизонте-310», прекращены.
20 августа спасательные работы на руднике были приостановлены из-за угрозы прорыва воды в ствол шахты.