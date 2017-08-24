На руднике «Мир» взорвали более 50 зарядов для сброса воды. Безрезультатно

За четыре дня спасатели взорвали более 50 зарядов в карьере рудника «Мир» в Якутии, пытаясь спустить из него воду. Только за 24 августа были произведены 23 взрыва — заряды сбрасывают на дно карьера, сообщает владеющая рудником компания «Алроса». В предыдущие дни сбросили не менее 30 зарядов.

Взрывы проводятся с 20 августа, но пока не принесли желаемого результата. За это время количество воды в карьере увеличилось с 13 до 27 тысяч кубометров. Вода в шахте также поднялась: с отметки -250 до -227 метров. Если вода достигнет отметки -222 метра, для ее откачки включат насосы.