На контрактника завели дело из-за случайного убийства сослуживца на учениях в Псковской области

Военный следственный отдел СК по Псковскому гарнизону сообщил, что в связи с гибелью на учениях 11 августа десантника Василия Прокофьева возбуждено уголовное дело на его сослуживца Эсенбулата Гаджимагомедова.

Дело расследуется по статье «нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть человека» (часть 2 статьи 349 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до пяти лет.

По версии следствия, Гаджимагомедов случайно выстрелил при снятии пулемета во время спешивания с бронетехники; Прокофьев получил сквозное ранение.

«Потерпевшему незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Однако в связи с тем, что им были получены внутренние телесные повреждения, несовместимые с жизнью, военнослужащий скончался», — сказано в сообщении.

Была ли избрана Гаджимагомедову мера пресечения, не сообщается.