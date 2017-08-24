Герой фильма Vice о шествии неонацистов в Шарлотсвилле сдался полиции. После марша он снял видео, где плачет на камеру
Ультраправый активист, участник шествия неонацистов в Шарлотсвилле Кристофер Кантвелл сдался полиции после того, как в Виргинии выдали ордер на его арест. Об этом сообщает CNN.
Кантвелл живет в Нью-Гэмпшире, он приехал в город Линчбург, штат Виргиния, где обратился в полицию. Сейчас Кантвелл находится в местной тюрьме, откуда его отвезут в Шарлотсвилль.
Ранее на активиста завели дело за незаконное использование слезоточивого газа и причинение травм с помощью газа. В разговоре с The New York Times Кантвелл утверждал, что его действия были самообороной. В фильме Vice, главным героем которого стал активист, оппоненты дважды заливали его газом.
Столкновения между ультраправыми и их противниками в Шарлотсвилле прошли 12 августа. Один человек погиб и еще почти 20 пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу людей, участвовавших в марше против расизма.
За день до этого ультраправые провели факельное шествие. Претензии к Кантвеллу касаются именно этого шествия.
После выхода документального фильма Vice, в котором Кантвелл оправдывал насилие, хвастался оружием и обвинял президента США Дональда Трампа в недостаточном расизме, выяснилось, что активиста разыскивает полиция. Тогда он снял видео, на котором раскаялся, расплакался и пообещал добровольно прийти в полицию.