Герой фильма Vice о шествии неонацистов в Шарлотсвилле сдался полиции. После марша он снял видео, где плачет на камеру

Ультраправый активист, участник шествия неонацистов в Шарлотсвилле Кристофер Кантвелл сдался полиции после того, как в Виргинии выдали ордер на его арест. Об этом сообщает CNN.

Кантвелл живет в Нью-Гэмпшире, он приехал в город Линчбург, штат Виргиния, где обратился в полицию. Сейчас Кантвелл находится в местной тюрьме, откуда его отвезут в Шарлотсвилль.

Ранее на активиста завели дело за незаконное использование слезоточивого газа и причинение травм с помощью газа. В разговоре с The New York Times Кантвелл утверждал, что его действия были самообороной. В фильме Vice, главным героем которого стал активист, оппоненты дважды заливали его газом.