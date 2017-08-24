ФАС обнаружила картельный сговор поставщиков компьютеров для Центризбиркома

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала поставщиков техники для Государственной автоматизированной системы «Выборы» виновными в картельном сговоре. Компаниям, говорится в опубликованном ФАС сообщении, грозят оборотные штрафы.

ФАС установила, что ООО «Производственная компания Аквариус», ООО «Национальная компьютерная корпорация», ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «АМИ-Нетворк» заключили антиконкурентное соглашение перед конкурсом на поставку системных блоков для региональных фрагментов ГАС «Выборы».

Экономическую деятельность этих компаний, говорится в сообщении ведомства, координировало ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.», также признанное нарушившим антимонопольное законодательство.

«Производственная компания Аквариус» вместе с ЗАО «КРОК инкорпорейтед» также нарушили антимонопольное законодательство при участии в конкурсе на оказание услуг по технической поддержке программно-аппаратного комплекса выделенного сегмента ЦОД города Москвы и системному сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата.

Кроме того, сообщила ФАС, «Производственная компания Аквариус» и «Супервэйв Групп» заключили антиконкурентное соглашение для участия в конкурсе на поставку лицензий и услуг по установке и настройке оборудования для ООО «Норникель — Общий центр обслуживания».

Решение и материалы по делу о нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ФАС, будут направлены в Федеральную службу безопасности и Федеральную налоговую службу.