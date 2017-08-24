Европейская киноакадемия призвала освободить Кирилла Серебренникова
Члены Европейской киноакадемии опубликовали заявление с призывом к властям России освободить режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.
«Есть все основания полагать, что арест Кирилла Серебренникова политически мотивирован, и мы со всем уважением призываем власти России немедленно освободить его и гарантировать свободу передвижения и художественного самовыражения», — сказано в заявлении.
Авторы заявления напомнили, что фильмы Серебренникова номинировались на премии Европейской киноакадемии и были показаны на таких европейских фестивалях, как Каннский и Венецианский.
Кирилла Серебренникова и нескольких бывших сотрудников основанной им театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении 68 миллионов из бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей. Режиссер отказывается признать себя виновным.
В поддержку Серебренникова выступили многие российские деятели театра и кино, а также журналисты и политики. Цюрихский оперный театр, где в 2018 году должна выйти опера в его постановке, назвал его преследование актом политического устрашения.
В 2015 году Европейская киноакадемия выступила в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, обвинявшегося в подготовке терактов в Крыму. Вскоре он был приговорен к 20 годам лишения свободы.