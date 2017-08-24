Европейская киноакадемия призвала освободить Кирилла Серебренникова

Члены Европейской киноакадемии опубликовали заявление с призывом к властям России освободить режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

«Есть все основания полагать, что арест Кирилла Серебренникова политически мотивирован, и мы со всем уважением призываем власти России немедленно освободить его и гарантировать свободу передвижения и художественного самовыражения», — сказано в заявлении.

Авторы заявления напомнили, что фильмы Серебренникова номинировались на премии Европейской киноакадемии и были показаны на таких европейских фестивалях, как Каннский и Венецианский.