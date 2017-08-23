В Петербурге активиста оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию перед Смольным. Он требовал вернуть «гайд-парк» на Марсовом поле

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал активиста Николая Артеменко на 150 тысяч рублей за акцию перед зданием администрации города. Артеменко 22 августа развернул перед Смольным институтом, где размещена городская мэрия, плакат с лозунгом «Теперь гайд-парк будет здесь».

Акция была протестом против решения администрации Санкт-Петербурга исключить Марсово поле из списка «гайд-парков», то есть мест с особым порядком проведения акций. Ранее на Марсовом поле неоднократно проходили оппозиционные акции в связи с тем, что в «гайд-парках» такие мероприятия значительно проще провести, чем в других местах города.

Артеменко был оштрафован на такую сумму по статье о повторном нарушении порядка при проведении публичных акций.

По решению губернатора, гайд-парка на Марсовом больше не будет, ок, будем собираться здесь, у Смольного! Опубликовано Николаем Артеменко 22 августа 2017 г.

Вместе с Артеменко на акции была задержана Анастасия Кадетова. Ее 23 августа оштрафовали на 10 тысяч рублей.