В ингушском селе введен режим КТО. Убиты четверо боевиков

Утром 23 августа в ингушском селе Пседах ввели режим контртеррористической операции после перестрелки между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов.

По информации ТАСС, в селе блокирован дом на улице Азироева, где находятся боевики. Как долго продолжалась перестрелка, не сообщается. Источник агентства добавил, что четверо боевиков были убиты.

В инстаграме появилось видео из Пседаха, на котором слышна стрельба из автоматического оружия.