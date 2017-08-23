Уэйн Руни ушел из сборной Англии

Ранее Руни не пригласили в состав команды на матчи с Германией и Литвой. Саутгейт подтверждал, что игрок был недоволен решением тренера.

По его словам, он получил вызов на ближайшие матчи от главного тренера команды Гарета Саутгейта, но ответил, что решил больше не выступать на уровне сборных.

«Это сложное решение, которое я обсудил с семьей, тренером „Эвертона“ и близкими. Выступления за Англию всегда были для меня особенными. Каждый вызов в сборную в качестве игрока или капитана был настоящей привилегией. Я благодарю всех, кто помогал мне. Пришло время попрощаться», — написал футболист.

Руни выступал за сборную Англии с 2003 года. Футболист стал самым молодым игроком, выходившим на поле в составе этой сборной — он сыграл первый матч в возрасте 17 лет и 111 дней. Игрок провел 119 матчей и забил 53 гола. Он стал лучшим бомбардиром сборной, но не выиграл в составе команды ни одного турнира.

На клубном уровне Руни начал карьеру за «Эвертон», но через два года перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел 13 лет. В 2017 году футболист вернулся в «Эвертон».

22 августа игрок забил 200-й гол в Английской премьер-лиге, став вторым футболистом, которому это удалось. Впереди него только Алан Ширер с 260 голами.