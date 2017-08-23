ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов

УЕФА
20:58, 23 августа 2017
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Московский ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, победив в раунде плей-офф команду «Янг Бойз» из Берна.

Во втором матче 23 августа ЦСКА обыграл «Янг Бойз» со счетом 2:0, голы забили Георгий Щенников и Алан Дзагоев. Первый матч также завершился победой ЦСКА.

По итогам раунда плей-офф в основной этап Лиги чемпионов также прошли «Ливерпуль», «Спортинг», «Севилья», «Наполи», «Карабах», «Селтик», «Олимпиакос, «Марибор» и АПОЭЛ.

Жеребьевка группового этапа пройдет 24 августа. 

В Лиге чемпионов 2017/2018 сыграет московский «Спартак», который выиграл последний розыгрыш чемпионата России. «Спартаку» не понадобилось играть отборочные матчи, в отличие от занявшего второе место ЦСКА.
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