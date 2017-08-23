Суд отменил решение о взыскании со Сбербанка 67 миллиардов рублей по иску «Транснефти»
Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Москвы о взыскании со Сбербанка 67 миллиардов рублей по иску «Транснефти» о потерях от сделки с производными финансовыми инструментами.
Девятый арбитражный апелляционный суд также обязал «Транснефть» компенсировать Сбербанку судебные расходы в размере трех тысяч рублей.
Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном суде.
«Транснефть» в декабре 2013 года «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций» заключила сделку со Сбербанком. Сделка, в числе прочего, предусматривала использование производных финансовых инструментов — деривативов.
Из-за резкого ослабления российской национальной валюты в 2014 году эта сделка принесла «Транснефти» убытки в 67 миллиардов рублей. Компания подала в суд на Сбербанк.
В июне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти», обязав Сбербанк компенсировать причиненный сделкой ущерб. Решение суда было обжаловано Сбербанком в апелляционной инстанции.
Вице-президент Sberbank CIB Андрей Шеметов указывал, что решение суда в пользу «Транснефти» может привести к массовой подаче подобных исков, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 триллиона рублей.
В июле Сбербанк предлагал «Транснефти» мировое соглашение, в рамках которого все произведенные расчеты признавались бы недействительными, а компания могла бы продолжать пользоваться услугами Сбербанка на льготных условиях. «Транснефть» условия соглашения не комментировала.