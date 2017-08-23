Суд отменил решение о взыскании со Сбербанка 67 миллиардов рублей по иску «Транснефти»

Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Москвы о взыскании со Сбербанка 67 миллиардов рублей по иску «Транснефти» о потерях от сделки с производными финансовыми инструментами.

Девятый арбитражный апелляционный суд также обязал «Транснефть» компенсировать Сбербанку судебные расходы в размере трех тысяч рублей.

Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном суде.