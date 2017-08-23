Следствие заявило о попытках Серебренникова уничтожить доказательства и скрыться

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников пытался уничтожить часть доказательств по делу «Седьмой студии». Об этом на судебном заседании по мере пресечения заявил представитель следствия, передает ТАСС.

Он не уточнил, когда именно это произошло. Следствие также рассказало, что в декабре 2014 года продюсер Екатерина Воронова, сейчас находящаяся в розыске, уничтожила часть «черной документации».

Как передает РИА Новости, следователь также обвинил Серебренникова в попытке скрыться от следствия — он якобы нарушил обязательство о явке и уехал в командировку в Санкт-Петербург. Сам режиссер ранее говорил, что приходил на все допросы, причем один раз ему пришлось прервать съемки фильма о Викторе Цое «Лето».