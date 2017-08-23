Следствие заявило о попытках Серебренникова уничтожить доказательства и скрыться

ТАСС
11:05, 23 августа 2017
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Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников пытался уничтожить часть доказательств по делу «Седьмой студии». Об этом на судебном заседании по мере пресечения заявил представитель следствия, передает ТАСС.

Он не уточнил, когда именно это произошло. Следствие также рассказало, что в декабре 2014 года продюсер Екатерина Воронова, сейчас находящаяся в розыске, уничтожила часть «черной документации».

Как передает РИА Новости, следователь также обвинил Серебренникова в попытке скрыться от следствия — он якобы нарушил обязательство о явке и уехал в командировку в Санкт-Петербург. Сам режиссер ранее говорил, что приходил на все допросы, причем один раз ему пришлось прервать съемки фильма о Викторе Цое «Лето».

Заявление Серебренникова в суде

Следствие попросило отправить режиссера под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».
Защита Серебренникова потребовала отпустить его под залог в 68 млн рублей. Глава издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, сестра миллиардера Михаила Прохорова пообещала внести любой залог.
Сам режиссер отрицает свою вину. По его словам, все бюджетные деньги, выделенные на «Платформу», потратили на постановки.

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