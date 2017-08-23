Сервис проката автомобилей Hertz прекратил работу в России

RNS
12:29, 23 августа 2017
Требует подтверждения

Сервис проката автомобилей Hertz ушел с российского рынка, сообщает RNS со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, решение связано с развитием каршеринговых сервисов в России, с которыми Hertz не может конкурировать.

Компания «Ричмонт транспортные услуги», представлявшая Hertz в России, в середине августа объявила, что подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. В базе данных суда иск пока не зарегистрирован.

При звонке в российское представительство компания уведомляет об отсутствии на месте оператора, на сайте невозможно забронировать автомобиль, информация о наличии станций аренды в России на сайте hertz.com также в настоящий момент отсутствует.

RNS
Компания Hertz пришла на российский рынок в 1996 году. Она стала первой из крупнейших в мире сервисов проката автомобилей, начавшим работать в РФ.
По состоянию на середину 2017 года, по данным на российском сайте Hertz, у компании в РФ были представительства в 20 городах, 33 станции и более 1,5 тысячи автомобилей для аренды.
Сервис Hertz представлен в 150 странах мира.

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