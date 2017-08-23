Сервис проката автомобилей Hertz прекратил работу в России

Сервис проката автомобилей Hertz ушел с российского рынка, сообщает RNS со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, решение связано с развитием каршеринговых сервисов в России, с которыми Hertz не может конкурировать.

Компания «Ричмонт транспортные услуги», представлявшая Hertz в России, в середине августа объявила, что подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. В базе данных суда иск пока не зарегистрирован.