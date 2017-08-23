На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина зарезал трех человек

На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на сотрудников автозавода. В общей сложности ножевые ранения получили пять человек, трое из них погибли.

Еще два пострадавших госпитализированы, они находятся в реанимации.

По данным издания «В городе N», в доме мужчины идет обыск. Нижегородский портал «ProГород» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что нападавший работал на заводе, но недавно был уволен, и таким образом решил отомстить за увольнение.

По данным «Комсомольской правды», нападавшего уже задержали. Издание называет его 41-летним сотрудником «ГАЗа».