МИД Франции выразил озабоченность задержанием Кирилла Серебренникова
Франция выражает «озабоченность» в связи с задержанием российского режиссера Кирилла Серебренникова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Такое заявление опубликовано на сайте МИД Франции 23 августа.
В сообщении отмечено, что Франция будет «внимательно следить» за развитием дела и надеется на скорейшее его разрешение «с соблюдением норм правового государства».
Франция с озабоченностью отмечает вчерашнее задержание россиянина Кирилла Серебренникова — художественного руководителя «Гоголь-центра» и важную фигуру в культурном взаимодействии между двумя странами на протяжении многих лет. (фр. яз.).
23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест. Режиссеру предъявлено обвинение в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на театральный проект «Платформа».
В суде Серебренников заявил, что не признает вину. За него поручились более 30 деятелей культуры и искусства. Суд отказал в предложении защиты назначить Серебренникову залог в размере ущерба — 68 миллионов рублей.