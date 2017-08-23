МИД Франции выразил озабоченность задержанием Кирилла Серебренникова

Франция выражает «озабоченность» в связи с задержанием российского режиссера Кирилла Серебренникова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Такое заявление опубликовано на сайте МИД Франции 23 августа.

В сообщении отмечено, что Франция будет «внимательно следить» за развитием дела и надеется на скорейшее его разрешение «с соблюдением норм правового государства».