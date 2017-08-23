Германия выдала России обвиняемого в гибели пешехода в центре Москвы

Александр Ломов, обвиняемый в ДТП, в результате которого в декабре 2016 года в центре Москвы погиб человек, экстрадирован из Германии в Россию. Об этом объявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Ломов, объявленный российскими правоохранительными органами в международный розыск, был задержан в Мюнхене в июле 2017 года. 25 июля суд в Мюнхене выдал ордер на арест Ломова для дальнейшей экстрадиции в Россию.