Германия выдала России обвиняемого в гибели пешехода в центре Москвы
Александр Ломов, обвиняемый в ДТП, в результате которого в декабре 2016 года в центре Москвы погиб человек, экстрадирован из Германии в Россию. Об этом объявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Ломов, объявленный российскими правоохранительными органами в международный розыск, был задержан в Мюнхене в июле 2017 года. 25 июля суд в Мюнхене выдал ордер на арест Ломова для дальнейшей экстрадиции в Россию.
«Сегодня, 23 августа 2017 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Федеративной Республики Германии экстрадируют в Россию гражданина РФ Александра Ломова», — сказал он.
13 декабря 2016 года на Бауманской улице в Москве автомобиль Mercedes насмерть сбил пешехода — 27-летнего Юрия Карпова. Водитель с места происшествия скрылся. Запись с места происшествия (Внимание! На видео показано ДТП со смертельным исходом), сделанная камерой наблюдения, получила широкий резонанс.
Автомобиль, сбивший пешехода, принадлежал Карену Губасаряну. Владелец машины был задержан. Однако после того, как Губасарян заявил полиции, что не управлял автомобилем в момент ДТП и не знает человека, находившегося за рулем, полицейские его отпустили. Вскоре после этого Губасаряна все же объявили в розыск. Его местонахождение до сих пор не установлено.