В пригороде Филадельфии столкнулись поезда. Пострадали более 30 человек

В пригороде Филадельфии пассажирский поезд врезался на станции в стоящий на путях пустой состав.

В результате столкновения травмы получили 33 человека, сообщили представители Транспортного управления Юго-восточной Пенсильвании (SEPTA), в ведении которого находятся пассажирские перевозки в регионе.

Столкновение произошло на станции «69-я улица» в населенном пункте Аппер Дарби. Причины произошедшего пока не установлены.

Власти Аппер Дарби заявили, что как минимум четверо пострадавших получили тяжелые травмы. Среди пострадавших машинист пассажирского поезда, добавили они.