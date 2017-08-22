В пригороде Филадельфии столкнулись поезда. Пострадали более 30 человек

Associated Press
07:18, 22 августа 2017
Надежный источник

В пригороде Филадельфии пассажирский поезд врезался на станции в стоящий на путях пустой состав.

В результате столкновения травмы получили 33 человека, сообщили представители Транспортного управления Юго-восточной Пенсильвании (SEPTA), в ведении которого находятся пассажирские перевозки в регионе.

Столкновение произошло на станции «69-я улица» в населенном пункте Аппер Дарби. Причины произошедшего пока не установлены.

Власти Аппер Дарби заявили, что как минимум четверо пострадавших получили тяжелые травмы. Среди пострадавших машинист пассажирского поезда, добавили они.

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