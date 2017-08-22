В Новосибирске задержали девушку с флагом России и плакатом «Я умираю». Она приковала себя к памятнику Ленину

Утром 22 августа в центре Новосибирска девушка приковала себя цепью к правой ноге памятника Владимиру Ленину. У девушки был завязан рот, она держала флаг России и плакат с надписью «Я умираю».

На цепи, которой она приковала себя к памятнику, были привязаны картонки с надписями «полиция», «страх», «коррупция» и «цензура». Полицейские самостоятельно не сумели спустить девушку с памятника и вызвали службы спасения.

Спасатели перекусили цепь, которой была прикована девушка, и спустили ее с памятника. Впоследствии ее доставили в полицию.

Как стало известно, после осмотра врачами полицейские увезли Ксению Сухоруких в Центральное РОВДhttps://t.co/P16EKx2MDG — Сиб.фм (@sibfm) August 22, 2017

Задержанную зовут Ксения Сухоруких, она живет в Новосибирске и учится на преподавателя английского языка. Она объяснила, что своей акцией хотела привлечь внимание к проблемам в российском обществе, в том числе к низкому достатку населения.

«В нашей стране происходят несправедливые и неправильные вещи, от которых страдает народ. А мы молчим», — сказала она изданию «Сиб.фм».