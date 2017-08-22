В Балтиморе попытались снести памятник Христофору Колумбу

The Baltimore Sun
07:28, 22 августа 2017
Надежный источник

В Балтиморе несколько человек с кувалдами попытались снести стелу, установленную в память о мореплавателе Христофоре Колумбе. Стела размещена в местном парке, она считается старейшим памятником Колумбу в США.

Кто именно повредил памятник, достоверно неизвестно. На ютьюбе размещено видео, на котором видно, как мужчина ударяет кувалдой по памятнику. Еще один человек при этом держит табличку с надписью «Снести расизм». Закадровый голос на ролике называет Колумба «террористом, устроившим геноцид», и утверждает, что из-за мореплавателя на территории Америки началось уничтожение местного населения.

Oldest Monument to Columbus Vandalized in Protest of White Supremacy
Popular Resistance
В Балтиморе в конце августа снесли статуи в память об участниках Гражданской войны, воевавших на стороне южан. В том числе был снесен памятник генералу Роберту Ли.
В США продолжается борьба с памятниками военачальникам Конфедерации, которые многие жители Соединенных штатов считают прославлением расизма и рабовладения. В Шарлотсвилле попытка снести памятник генералу Ли привела к акции протеста ультраправых и неонацистов и столкновениями с антифашистами.
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