В Балтиморе попытались снести памятник Христофору Колумбу

В Балтиморе несколько человек с кувалдами попытались снести стелу, установленную в память о мореплавателе Христофоре Колумбе. Стела размещена в местном парке, она считается старейшим памятником Колумбу в США.

Кто именно повредил памятник, достоверно неизвестно. На ютьюбе размещено видео, на котором видно, как мужчина ударяет кувалдой по памятнику. Еще один человек при этом держит табличку с надписью «Снести расизм». Закадровый голос на ролике называет Колумба «террористом, устроившим геноцид», и утверждает, что из-за мореплавателя на территории Америки началось уничтожение местного населения.