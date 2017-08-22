СК счел убийством смерть чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске и теперь расследует его как убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Ранее дело расследовалось по статье 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемый в причастности к убийству, мужчина 1992 года рождения, объявлен в федеральный розыск, говорится в сообщении СК. В пресс-релизе не упоминаются ни имя погибшего спортсмена, ни имя подозреваемого. Ранее сообщалось, что в розыск объявлен Анар Зиранов.