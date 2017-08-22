СК счел убийством смерть чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске

Следственный комитет России
08:39, 22 августа 2017
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Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске и теперь расследует его как убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Ранее дело расследовалось по статье 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемый в причастности к убийству, мужчина 1992 года рождения, объявлен в федеральный розыск, говорится в сообщении СК. В пресс-релизе не упоминаются ни имя погибшего спортсмена, ни имя подозреваемого. Ранее сообщалось, что в розыск объявлен Анар Зиранов.

Расследованием преступления занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального СК России. В усиленную следственно-оперативную группу также входят наиболее опытные криминалисты краевого следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следственный комитет России
Андрей Драчев погиб в уличной драке в центре Хабаровска утром 20 августа. Предположительно, у него произошел конфликт с бойцом ММА Анаром Зирановым на бытовой почве.
Драчев и его соперник дрались один на один. Когда Драчев упал, соперник нанес ему несколько ударов в голову и скрылся.

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