Серебренникова после допроса увезли в СИЗО. Он назвал обвинение абсурдным

Юрист напомнил, что 23 августа режиссеру выберут меру пресечения. «Какую, пока не знаю», — отметил Харитонов.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, после допроса в Следственном комитете увезли в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил адвокат Дмитрий Харитонов, передает «Дождь».

«Кирилл Семенович [Серебренников] считает это обвинение абсолютно абсурдным, «Платформа» была проектом, который состоялся, на этот проект были потрачены те деньги, которые выделило государство», — рассказал адвокат.

Кирилла Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Санкт-Петербурге, после чего привезли в Москву и доставили в Следственный комитет. Там ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, по этой статье режиссеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Как утверждает следствие, Серебренников организовал «хищение не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Сам режиссер отказался признать вину.

Ранее обвиняемыми по делу стали еще три бывших сотрудника «Седьмой студии», основанной режиссером: бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, бывший директор Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Серебренников проходил по делу свидетелем.

Как сообщал «Интерфакс», художественного руководителя «Гоголь-центра» перевели в статус обвиняемого на основе показаний Масляевой и другой сотрудницы бухгалтерии — Татьяны Жириковой, а также «других лиц».