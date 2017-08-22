Россия выдала Белоруссии кредит в 700 миллионов долларов

Россия предоставила Белоруссии кредит в 700 миллионов долларов сроком на 10 лет. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Кредит, говорится в документе, предоставляется в российских рублях по курсу ЦБ на дату подписания соглашения между правительствами. Выплаты по кредиту производятся в долларах США.

Кредит предоставлен «на цели погашения и обслуживания в 2017 году государственного долга» Белоруссии перед Россией.