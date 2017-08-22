Россия выдала Белоруссии кредит в 700 миллионов долларов

Официальный интернет-портал правовой информации
12:54, 22 августа 2017
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Россия предоставила Белоруссии кредит в 700 миллионов долларов сроком на 10 лет. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Кредит, говорится в документе, предоставляется в российских рублях по курсу ЦБ на дату подписания соглашения между правительствами. Выплаты по кредиту производятся в долларах США.

Кредит предоставлен «на цели погашения и обслуживания в 2017 году государственного долга» Белоруссии перед Россией.

Соглашение о предоставлении кредита было достигнуто на встрече президентов Белоруссии и России, состоявшейся 3 апреля в Санкт-Петербурге. Кроме выделения очередного кредита, заявлял по итогам встречи замглавы правительства Белоруссии Владимир Семашко, Россия согласилась рефинансировать текущий долг республики, который составляет 750-800 миллионов долларов.
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