Google выпустила восьмую версию Android. Ее приурочили к солнечному затмению🌘
Google выпустила новую, восьмую версию мобильной операционной системы Android. Она получила название Oreo — в честь печенья с кремом. Выпуск Android Oreo был приурочен к солнечному затмению, которое можно было наблюдать в США 21 августа.
В новой ОС появилась возможность работать в режиме «картинка в картинке». Например, можно продолжать говорить в видеочате, пользуясь другими приложениями. Уведомления теперь можно будет проверять отдельно для каждого приложения, нажав на иконку.
Oreo также позволяет включить автозаполнение логинов и паролей, а в фоновом режиме приложения будут ограничены в ресурсах, чтобы не расходовать заряд аккумуляторов.
Новые версии Android выпускают примерно раз в год. Седьмое обновление под названием Nougat (англ. — нуга) появилось в августе 2016 года.