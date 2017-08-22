Google выпустила восьмую версию Android. Ее приурочили к солнечному затмению🌘

Google выпустила новую, восьмую версию мобильной операционной системы Android. Она получила название Oreo — в честь печенья с кремом. Выпуск Android Oreo был приурочен к солнечному затмению, которое можно было наблюдать в США 21 августа.

Android Oreo — Open Wonder Android

В новой ОС появилась возможность работать в режиме «картинка в картинке». Например, можно продолжать говорить в видеочате, пользуясь другими приложениями. Уведомления теперь можно будет проверять отдельно для каждого приложения, нажав на иконку.

Oreo также позволяет включить автозаполнение логинов и паролей, а в фоновом режиме приложения будут ограничены в ресурсах, чтобы не расходовать заряд аккумуляторов.