Google выпустила восьмую версию Android. Ее приурочили к солнечному затмению🌘

Google
07:09, 22 августа 2017
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Google выпустила новую, восьмую версию мобильной операционной системы Android. Она получила название Oreo — в честь печенья с кремом. Выпуск Android Oreo был приурочен к солнечному затмению, которое можно было наблюдать в США 21 августа.

Android Oreo — Open Wonder
Android

В новой ОС появилась возможность работать в режиме «картинка в картинке». Например, можно продолжать говорить в видеочате, пользуясь другими приложениями. Уведомления теперь можно будет проверять отдельно для каждого приложения, нажав на иконку.

Oreo также позволяет включить автозаполнение логинов и паролей, а в фоновом режиме приложения будут ограничены в ресурсах, чтобы не расходовать заряд аккумуляторов.

Новые версии Android выпускают примерно раз в год. Седьмое обновление под названием Nougat (англ. — нуга) появилось в августе 2016 года.
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