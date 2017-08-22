«Гоголь-центр» позвал зрителей на суд по мере пресечения Серебренникову

Заседание пройдет 23 августа в 12:00 в Басманном суде Москвы.

Пресс-секретарь «Гоголь-центра» Дарья Аленина призвала зрителей прийти на заседание суда по мере пресечения художественному руководителю театра Кириллу Серебренникову.

Кирилла Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Санкт-Петербурге и привезли в Москву. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Режиссер отказался признать вину.

По версии следствия, Серебренников организовал «хищение не менее 68 миллионов рублей» основанной им компанией «Седьмая студия». Ранее обвиняемыми по делу стали еще три человека: бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший директор Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Режиссер проходил по делу как свидетель.

По данным «Интерфакса», Серебренников стал обвиняемым из-за показаний Масляевой и другой сотрудницы бухгалтерии — Татьяны Жириковой.