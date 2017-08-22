Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин попросил отпустить Серебренникова на поруки
Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился в Следственный комитет с просьбой отпустить режиссера Кирилла Серебренникова под личное поручительство.
По словам Калягина, арест — крайняя мера пресечения, которую стоит выбирать только в исключительных случаях.
По Уголовно-процессуальному кодексу фигуранта дела можно отпустить под личное поручительство. В случае, если обвиняемый нарушает наложенные обязательства, поручителю грозит штраф до 10 тысяч рублей.
«Александр Калягин не сомневается, что Серебренников не будет скрываться от следствия, будет в назначенный срок являться по вызовам следователя и суда и не станет препятствовать производству по уголовному делу», — приводятся его слова на сайте союза.