Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин попросил отпустить Серебренникова на поруки

Союз театральных деятелей России
12:43, 22 августа 2017
Надежный источник

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился в Следственный комитет с просьбой отпустить режиссера Кирилла Серебренникова под личное поручительство.

По словам Калягина, арест — крайняя мера пресечения, которую стоит выбирать только в исключительных случаях.

По Уголовно-процессуальному кодексу фигуранта дела можно отпустить под личное поручительство. В случае, если обвиняемый нарушает наложенные обязательства, поручителю грозит штраф до 10 тысяч рублей.

«Александр Калягин не сомневается, что Серебренников не будет скрываться от следствия, будет в назначенный срок являться по вызовам следователя и суда и не станет препятствовать производству по уголовному делу», — приводятся его слова на сайте союза.

Союз театральных деятелей России
Серебренникова задержали в ночь на 22 августа по подозрению в мошенничестве. Его привезли из Санкт-Петербурга в Москву. Сейчас режиссер находится на допросе в Следственном комитете, он отказался признать свою вину.
По версии следствия, художественный руководитель «Гоголь-центра» организовал хищение 68 миллионов рублей через основанную им «Седьмую студию».
Ранее режиссер проходил по делу как свидетель. Обвиняемые — бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-глава компании Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Как утверждали источники The Bell, следствие изначально интересовал только Серебренников.
Показания на режиссера дали Масляева и, как сообщал «Интерфакс», бывший бухгалтер Татьяна Жирикова, а также «другие лица».

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Дело Кирилла Серебренникова

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