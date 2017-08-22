Департамент культуры Москвы назвал временного руководителя «Гоголь-центра»

РИА Новости
09:50, 22 августа 2017
Надежный источник

Исполнять обязанности главы «Гоголь-центра» продолжает заместитель художественного руководителя по финансам театра Юлия Калинина. Об этом сообщил глава департамента культуры мэрии Москвы Александр Кибовский, передает РИА Новости.

По его словам, Серебренников сам выбрал Калинину, «уезжая в творческую командировку».

22 августа Следственный комитет объявил о задержании художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве. Его доставили из Санкт-Петербурга, где он снимал фильм про Виктора Цоя, в Москву.

Сейчас Серебренников находится в Следственном комитете. По словам адвоката Дмитрия Харитонова, он отказался давать показания до приезда защитника из командировки из Владимира.

Режиссера заподозрили в организации хищения «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на проект «Платформа». На него завели дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), Серебренникову грозит до 10 лет колонии. Скоро ему должны предъявить обвинение, затем следствие обратится в суд с ходатайством о мере пресечения.

Как передает The Bell со ссылкой на Харитонова, Серебренникова дважды вызывали на допрос в СК, из-за этого уже приходилось прерывать съемки.

По делу «Седьмой студии», основанной Серебренниковым, проходили три человека: бывший директор компании Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и экс-глава «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.
В июне Масляева дала показания о том, что остальные фигуранты дела, включая Серебренникова, специально создали фирму для обналичивания денег.
Как рассказал источник The Bell, следствие изначально интересовал только Серебренников.
По информации источника ТАСС, показания Масляевой «не были ключевыми». «Интерфакс» передает, что в деле есть показания бухгалтера Татьяны Жириковой и «других лиц».

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Дело Кирилла Серебренникова

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