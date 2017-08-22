Департамент культуры Москвы назвал временного руководителя «Гоголь-центра»

Исполнять обязанности главы «Гоголь-центра» продолжает заместитель художественного руководителя по финансам театра Юлия Калинина. Об этом сообщил глава департамента культуры мэрии Москвы Александр Кибовский, передает РИА Новости.

По его словам, Серебренников сам выбрал Калинину, «уезжая в творческую командировку».

22 августа Следственный комитет объявил о задержании художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве. Его доставили из Санкт-Петербурга, где он снимал фильм про Виктора Цоя, в Москву.

Сейчас Серебренников находится в Следственном комитете. По словам адвоката Дмитрия Харитонова, он отказался давать показания до приезда защитника из командировки из Владимира.

Режиссера заподозрили в организации хищения «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на проект «Платформа». На него завели дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), Серебренникову грозит до 10 лет колонии. Скоро ему должны предъявить обвинение, затем следствие обратится в суд с ходатайством о мере пресечения.

Как передает The Bell со ссылкой на Харитонова, Серебренникова дважды вызывали на допрос в СК, из-за этого уже приходилось прерывать съемки.