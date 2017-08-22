«Барселона» решила отсудить у Неймара 8,5 миллиона евро
Футбольный клуб «Барселона» подал в суд на своего бывшего игрока, бразильца Неймара. Об этом говорится в заявлении команды.
Иск был подан 11 августа. Претензии «Барселоны» связаны с нарушением условий контракта, который игрок продлил на пять лет в 2016 году.
Клуб требует обратно бонус за продление контракта, выплаченный Неймару, компенсацию в 8,5 миллиона евро и дополнительно 10 процентов от этой суммы. Размер бонуса «Барселона» не назвала.
В августе Неймар перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Такие отступные были прописаны в его контракте. Игрок сам выкупил свой контракт, после чего переехал в Париж. Предполагается, что сделку профинансировал владелец ПСЖ Qatar Investment Authority. Это было необходимо, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плэй и не попасть под санкции УЕФА.
Неймар начал играть за Барселону в 2013 году, за команду он забил 68 мячей и отдал 51 передачу. В первых двух официальных матчах за ПСЖ он забил два мяча и отдал пять результативных передач.