«Барселона» решила отсудить у Неймара 8,5 миллиона евро

Футбольный клуб «Барселона» подал в суд на своего бывшего игрока, бразильца Неймара. Об этом говорится в заявлении команды.

Иск был подан 11 августа. Претензии «Барселоны» связаны с нарушением условий контракта, который игрок продлил на пять лет в 2016 году.

Клуб требует обратно бонус за продление контракта, выплаченный Неймару, компенсацию в 8,5 миллиона евро и дополнительно 10 процентов от этой суммы. Размер бонуса «Барселона» не назвала.