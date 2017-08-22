АКРА отправило рейтинг «Открытия» на пересмотр с негативным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) изменило статус рейтинга банка «Открытие», отправив его на пересмотр с негативным прогнозом.

Причинами такого решения стали отток клиентов (выведено 433 миллиарда рублей) в июне—июле 2017 года и зависимость банка от помощи ЦБ (привлечено 338 миллиардов рублей). В результате коэффициент ликвидности у «Открытия» оказался ниже, чем у сопоставимых частных банков.

При этом АКРА отмечает, что на 1 августа у «Открытия» был достаточный запас ликвидности, но сценарий дальнейшего оттока ресурсов исключать нельзя.

17 августа рейтинг «Открытия» поставило на пересмотр агентство Moodyʼs. S&P сохранило рейтинг банка, но оставило его в списке «под наблюдением».