АКРА отправило рейтинг «Открытия» на пересмотр с негативным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) изменило статус рейтинга банка «Открытие», отправив его на пересмотр с негативным прогнозом.
Причинами такого решения стали отток клиентов (выведено 433 миллиарда рублей) в июне—июле 2017 года и зависимость банка от помощи ЦБ (привлечено 338 миллиардов рублей). В результате коэффициент ликвидности у «Открытия» оказался ниже, чем у сопоставимых частных банков.
При этом АКРА отмечает, что на 1 августа у «Открытия» был достаточный запас ликвидности, но сценарий дальнейшего оттока ресурсов исключать нельзя.
17 августа рейтинг «Открытия» поставило на пересмотр агентство Moodyʼs. S&P сохранило рейтинг банка, но оставило его в списке «под наблюдением».
В июле АКРА опустило рейтинг «Открытия» до BBB-, что запрещает размещать в банке средства федерального бюджета и накопления НПФ. Отток средств из банка связывали с тем, что после снижения рейтинга свои депозиты вывели госструктуры.
После оттока капитала «Открытие» в августе перестало быть крупнейшим частным банком России, опустившись сразу на две позиции в рейтинге по активам.
К управлению «Открытием» вернулся основатель банка Вадим Беляев.