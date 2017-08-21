Политолог подал иск к «Ведомостям». Газета утверждала, что он не смог найти «образ будущего» для Путина

Бывший кремлевский чиновник, политолог Константин Костин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Ведомости». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».Иск подан в Останкинский районный суд Москвы, его зарегистрировали 8 августа.

Претензии Костина вызвала статья «Поиски образа будущего для Владимира Путина идут тяжело», вышедшая в номере от 17 июля. В ней говорилось, что Кремль пытается «придумать образ будущего», с которым президент Владимир Путин должен пойти на следующие выборы главы государства, но сталкивается с проблемами.

Как указывали «Ведомости», «Костин с темой не справился, он предлагал и новые и идеи, и те, что были использованы раньше». По словам Костина, из статьи складывается впечатление, что он некомпетентен и не умеет работать. Политолог потребовал опровержения и компенсации в 500 тысяч рублей.

Сейчас под опубликованной на сайте «Ведомостей» есть сноска о добавлении комментария от Костина. В нем уточняется, что политолог отрицает участие в работе над «образом будущего» и «художественный вымысел не комментирует».