На руднике «Мир» одобрили взрывные работы в рамках поисковой операции

Компания «Алроса» решила провести несколько взрывов для продолжения поисковой операции после аварии на руднике «Мир». Такое решение было принято на совещании утром 20 августа, взрывы одобрил Ростехнадзор.

Управляемые взрывы, по замыслу спасателей, должны расширить между карьером и шахтой. Сейчас в карьере более 12,5 тысячи кубометров воды, поэтому есть угроза ее одномоментного прорыва в шахту, где работают спасатели.

Вода также может подтопить насосы, установленные на «горизонте-210», где, как предполагается, находятся пропавшие горняки. Как заявили в компании, расчеты позволяют гарантировать безопасность шахтеров во время взрывов.