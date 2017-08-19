В Петербурге задержали участника нападения на ЛГБТ-активистов

Фонтанка.ру
18:39, 19 августа 2017
Требует подтверждения

В Санкт-Петербурге 18 августа был задержан участник нападения на ЛГБТ-активистов, которое произошло 12 августа после акции на Марсовом поле. Об этом сообщает «Фонтанка» без указания источника информации.

По данным издания, задержанного зовут Артем Андреев. Он, как писала «Фонтанка» ранее, является администратором группы «ВКонтакте», посвященной движению Straight Edge; его опознали на кадрах с места нападения пользователи интернета.

В сообществе «Straight Edge | sXe» 18 августа появилась запись со словами: «Важная информация, ситуация с ЛГБТ набирает обороты, требуется сбор средств на адвоката‼ Наш единомышленник нуждается в нашей помощи!» Имя человека, которому требуется помощь адвоката, не называется.

По информации «Фонтанки», полиция вычислила всех участников нападения.

На данный момент неизвестно, в каком статусе находится Андреев.

Фонтанка.ру
12 августа после акции в поддержку ЛГБТ на Марсовом поле группа молодых людей напала на нескольких участников акции и журналистов, распылив им в лица газ из баллончиков. Некоторым пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Полиция возбудила уголовное дело по статье «побои».
Внимание, в видео показано насилие и звучит ненормативная лексика.
Нападение на ЛГБТ
Dave Frenkel
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