Член СПЧ Чечни: подписавшие письмо Чайке о пытках в полиции понятия не имели, что подписывают

РИА Новости
07:17, 19 августа 2017
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Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова назвала «абсолютной ложью» сообщения о давлении на людей, подписавших письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке о пытках в полиции, и о их принудительной доставке в Грозный на «акцию покаяния» (об акции 18 августа сообщила «Новая газета»).

По словам Саратовой, она поговорила с более 60 подписавшими письмо, и практически все они «понятия не имели, о чем идет речь в подписанном ими документе», передает РИА Новости.

«Узнав об этом, они решили обратиться к правозащитникам, чтобы мы помогли им реабилитироваться в глазах общественности и не понести наказание за подписание провокационного письма», — рассказала Хеда Саратова.

После этого Саратова, по собственным словам, провела встречу с этими людьми и руководством Старопромысловского района и местной полиции. «Хочу заверить, что беседа прошла абсолютно в спокойной обстановке. <…>Никакого давления на них не было и быть не могло», — заявила она.

Саратова также заявила, что по просьбе главы СПЧ при президенте РФ Михаила Федотова проверила информацию об избиении в полиции родственников Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых судят за намерение уехать воевать в Сирию, и она не подтвердилась.

Письмо жителей поселка Красная Турбина генпрокурору Юрию Чайке связано с делом Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых судят за намерение уехать воевать в Сирию. В письме идет речь о принуждении их к самооговору под пытками. По данным «Новой», после публикации о письме родственников Тарамова и Тазбиева избили в полиции, вынудив подсудимых отказаться от услуг адвоката и признать вину.
По данным «Новой газеты», которая подробно писала об этом деле, Тарамов и Тазбиев были задержаны в конце января в ходе рейдов, спровоцированных декабрьскими убийствами полицейских в Грозном. Около полутора месяцев их держали в РОВД Старопромысловского района, а в марте задержали официально и предъявили обвинения. Оба признали вину, но на суде заявили, что в полиции их пытали.
В апреле Хеда Саратова комментировала первую публикацию «Новой газеты» о пытках и убийствах предполагаемых геев в «секретных тюрьмах» в Чечне и заявила, что если бы к ней не поступило заявление об этом, она бы «не стала даже его рассматривать». Позже она говорила, что люди из этих публикаций «Новой» — не геи, а подозреваемые в терроризме.

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