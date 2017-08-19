Член СПЧ Чечни: подписавшие письмо Чайке о пытках в полиции понятия не имели, что подписывают

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова назвала «абсолютной ложью» сообщения о давлении на людей, подписавших письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке о пытках в полиции, и о их принудительной доставке в Грозный на «акцию покаяния» (об акции 18 августа сообщила «Новая газета»).

По словам Саратовой, она поговорила с более 60 подписавшими письмо, и практически все они «понятия не имели, о чем идет речь в подписанном ими документе», передает РИА Новости.

«Узнав об этом, они решили обратиться к правозащитникам, чтобы мы помогли им реабилитироваться в глазах общественности и не понести наказание за подписание провокационного письма», — рассказала Хеда Саратова.

После этого Саратова, по собственным словам, провела встречу с этими людьми и руководством Старопромысловского района и местной полиции. «Хочу заверить, что беседа прошла абсолютно в спокойной обстановке. <…>Никакого давления на них не было и быть не могло», — заявила она.

Саратова также заявила, что по просьбе главы СПЧ при президенте РФ Михаила Федотова проверила информацию об избиении в полиции родственников Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых судят за намерение уехать воевать в Сирию, и она не подтвердилась.