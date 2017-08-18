В Швеции россиянина обвинили во взятке по делу Bombardier. В основу дела легли материалы из «Панамского архива»

Правоохранительные органы Швеции предъявили обвинения во взятке россиянину Евгению Павлову, работающему в местном подразделении канадской компании Bombardier.

Прокуратура Швеции подозревает Павлова в даче взяток азербайджанским чиновникам, чтобы обеспечить победу Bombardier в конкурсе на поставку сигнального оборудования для железных дорог.

О задержании российского сотрудника подразделения Bombardier в Швеции сообщалось в марте 2017 года. Имя подозреваемого не раскрывалось.

«Новая газета» тогда писала, что дело против россиянина, было начато после совместной публикации издания и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по материалам «Панамского архива».