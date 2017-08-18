В Швеции россиянина обвинили во взятке по делу Bombardier. В основу дела легли материалы из «Панамского архива»
Правоохранительные органы Швеции предъявили обвинения во взятке россиянину Евгению Павлову, работающему в местном подразделении канадской компании Bombardier.
Прокуратура Швеции подозревает Павлова в даче взяток азербайджанским чиновникам, чтобы обеспечить победу Bombardier в конкурсе на поставку сигнального оборудования для железных дорог.
О задержании российского сотрудника подразделения Bombardier в Швеции сообщалось в марте 2017 года. Имя подозреваемого не раскрывалось.
«Новая газета» тогда писала, что дело против россиянина, было начато после совместной публикации издания и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по материалам «Панамского архива».
Шведское подразделение Bombardier, говорилось в публикации, основанной на документах «Панамского архива», участвовало в сомнительных сделках. В частности, шведский филиал Bombardier продал российской компании «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)» (совладельцем является РЖД) оборудование для железных дорог. Сделка была проведена через офшорные компании, в результате чего финальная цена оборудования выросла с 19 миллионов до более чем 100 миллионов долларов. «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)» вела, в числе прочего, работы в Азербайджане.
«Панамский архив» — десятки тысяч документов, связанных с компанией Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшоров. Журналистские расследования, основанные на этих документах, вышли одновременно в разных странах мира в апреле 2016 года.
В «Панамском архиве» были обнаружены данные об уходе от налогов первых лиц государств, бизнесменов, спортсменов, звезд шоу-бизнеса. Среди прочих, там оказалась информация об офшорах Сергея Ролдугина, считающегося близким другом президента РФ Владимира Путина.
Генеральная прокуратура России в апреле 2016 года обещала проверить сведения из «Панамского архива». В июне 2017 года ведомство объявило, что ход проверки и ее результаты засекречены.