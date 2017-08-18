В Москве отменили конкурс на ремонт дорог на 4,7 миллиарда рублей

Управление ФАС по Москве предписало ГБУ «Автомобильные дороги» отменить конкурсы на ремонт дорог на общую сумму 4,7 миллиарда рублей из-за нарушений. Об этом сообщил активист проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта Александр Кулаков, который подал в ФАС жалобу.

Как следует из слова Кулакова, заказчик пытался привлечь к выполнению работ, которые являются капитальным ремонтом, исполнителя, который не соответствовал необходимым требованиям.

«Заказчик заточил закупочную документацию по указанным закупкам под „своего“ подрядчика, путем перевода работ по капитальному ремонту дорог в Москве в работы по текущему ремонту дорог», — написал активист.

17 августа конкурсы были отменены.