В Москве отменили конкурс на ремонт дорог на 4,7 миллиарда рублей
Управление ФАС по Москве предписало ГБУ «Автомобильные дороги» отменить конкурсы на ремонт дорог на общую сумму 4,7 миллиарда рублей из-за нарушений. Об этом сообщил активист проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта Александр Кулаков, который подал в ФАС жалобу.
Как следует из слова Кулакова, заказчик пытался привлечь к выполнению работ, которые являются капитальным ремонтом, исполнителя, который не соответствовал необходимым требованиям.
«Заказчик заточил закупочную документацию по указанным закупкам под „своего“ подрядчика, путем перевода работ по капитальному ремонту дорог в Москве в работы по текущему ремонту дорог», — написал активист.
17 августа конкурсы были отменены.
В начале августа мэрия Москвы отменила конкурс на 3,47 миллиарда на благоустройство всего Бульварного кольца, в рамках которого предусматривалась подсветка деревьев. Всего на эту программу, как писала «Медуза», планируется потратить в 2017 году более 6 миллиардов рублей.
В июне 2017 года стало известно, что управление ФАС по Москве обнаружило нарушения на сумму более четырех миллиардов рублей в программе по благоустройству «Моя улица».