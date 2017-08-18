При теракте в Барселоне пострадала россиянка

Среди пострадавших в результате теракта в Барселоне, где 17 августа фургон наехал на пешеходов на улице Рамбла, есть гражданка России. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

В свою очередь ТАСС в консульстве РФ в Барселоне сообщили, что пока не располагают информацией о пострадавших при теракте россиянах.

Ранее испанские правоохранительные органы сообщили, что при теракте в Барселоне погибли и пострадали граждане 18 стран. России в этом списке не было.