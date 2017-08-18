При теракте в Барселоне пострадала россиянка
Среди пострадавших в результате теракта в Барселоне, где 17 августа фургон наехал на пешеходов на улице Рамбла, есть гражданка России. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
В свою очередь ТАСС в консульстве РФ в Барселоне сообщили, что пока не располагают информацией о пострадавших при теракте россиянах.
Ранее испанские правоохранительные органы сообщили, что при теракте в Барселоне погибли и пострадали граждане 18 стран. России в этом списке не было.
17 августа в центре Барселоны на улице Рамбла фургон врезался в пешеходов. По последним данным, погибли 13 человек, более 100 получили ранения. Водителю фургона, как предполагает полиция, удалось скрыться.
Еще одна попытка теракта с использованием фургона была предпринята в городе Камбрильс, расположенном в 120 километрах к юго-западу от столицы Каталонии. Пострадали шесть человек, пятеро предполагаемых террористов были убиты полицией. На террористах, как сообщалось, были надеты пояса со взрывчаткой.
Также 17 августа в городе Альканар в Каталонии произошел взрыв. По данным полиции, взрыв произошел во время изготовления взрывчатки.
Правоохранительные органы считают, что теракты в Барселоне и Камбрильсе, а также взрыв в Альканаре связаны между собой. Задержаны двое подозреваемых.
Ответственность за теракт в Барселоне взяло на себя ИГ.