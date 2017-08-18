Два лауреата премии центра Кеннеди за вклад в американскую культуру отказались идти на прием в Белый дом

The Washington Post
11:23, 18 августа 2017
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Двое из пяти лауреатов ежегодной премии центра Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру, отказались прийти на прием в Белом доме, который является частью мероприятия.

Церемония пройдет 3 декабря 2017 года.

86-летняя танцовщица Кармен де Лавальяде заявила The Washington Post, что «отклонит приглашение» на прием из-за разделяющей общество риторики руководства страны.

В начале августа от участия в приеме отказался 95-летний телепродюсер и сценарист Норман Лир. Он объяснил это тем, что нынешняя администрация Белого дома предложила урезать финансирование Национального фонда поддержки искусств.

Певец Лайонел Ричи заявил журналистам, что примет решение позже, поскольку к декабрю все может измениться. Певица Глория Эстефан и рэпер LL Cool J сообщили, что собираются на мероприятие. Эстефан пояснила, что в Белом доме надеется обсудить с Трампом вклад иммигрантов в американскую культуру.

Премия центра Кеннеди ежегодно вручается деятелям исполнительских искусств за вклад в американскую культуру. Мероприятие состоит из обеда в Госдепартаменте США, приема в Белом доме и концерта в оперном зале центра Кеннеди в Вашингтоне. В 2016 году премию получили актер Аль Пачино, группа Eagles, пианистка Марта Аргерих, певица Мэвис Стэплс и музыкант Джеймс Тейлор.
В середине августа 2017 года многие в американском обществе раскритиковали реакцию президента Дональда Трампа на события в Шарлотсвилле, где прошли жесткие столкновения между ультраправыми и их оппонентами, а один из активистов врезался в толпу на машине, убив женщину и ранив десятки человек.
Трамп в своих первых комментариях после случившегося возложил ответственность на обе стороны конфликта (позже он отдельно выступил с осуждением неонацистов и расистов). После этого несколько глав крупных компаний заявили о выходе из экспертных советов при Трампе. В ответ президент объявил о закрытии советов.

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