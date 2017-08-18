Два лауреата премии центра Кеннеди за вклад в американскую культуру отказались идти на прием в Белый дом
Двое из пяти лауреатов ежегодной премии центра Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру, отказались прийти на прием в Белом доме, который является частью мероприятия.
Церемония пройдет 3 декабря 2017 года.
86-летняя танцовщица Кармен де Лавальяде заявила The Washington Post, что «отклонит приглашение» на прием из-за разделяющей общество риторики руководства страны.
В начале августа от участия в приеме отказался 95-летний телепродюсер и сценарист Норман Лир. Он объяснил это тем, что нынешняя администрация Белого дома предложила урезать финансирование Национального фонда поддержки искусств.
Певец Лайонел Ричи заявил журналистам, что примет решение позже, поскольку к декабрю все может измениться. Певица Глория Эстефан и рэпер LL Cool J сообщили, что собираются на мероприятие. Эстефан пояснила, что в Белом доме надеется обсудить с Трампом вклад иммигрантов в американскую культуру.