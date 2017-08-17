Украинская прокуратура объявила картины из музеев Крыма в розыск через Интерпол

Прокуратура автономной республики Крым
11:05, 17 августа 2017
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Правоохранительные органы Украины объявили в международный розыск по линии Интерпола 52 картины, хранящиеся в Симферопольском художественном музее. Об этом говорится в заявлении прокуратуры автономной республики Крым, подчиняющейся Украине.

Эти картины, считает украинская прокуратура, были в марте 2014 года «незаконно переданы из Музейного фонда Украины».

В числе объявленных в розыск картин «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина и «Болото» Исаака Левитана.

Объявление культурных ценностей в розыск по линии Интерпола, подчеркивается в заявлении прокуратуры автономной республики Крым, позволит ускорить процесс их возвращения в Музейный фонд Украины.

52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII—XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола (укр.яз.).

Прокуратура автономной республики Крым
Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года по результатам проведенного на полуострове референдума. За пределами России результаты референдума и, как следствие, присоединение Крыма к РФ признаны не были.
За несколько недель до присоединения полуострова к России на выставку в Нидерланды были отправлены несколько сотен предметов из коллекций музеев Крыма. После завершения выставки права на эти экспонаты, известные под названием скифское золото, заявили как музеи Крыма, перешедшие в российскую юрисдикцию, так и власти Украины.
В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты, страховая стоимость которых превышает два миллиона долларов, в Крым. Украине до завершения судебной тяжбы, которая продолжается, коллекцию также решено не передавать.

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