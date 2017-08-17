Украинская прокуратура объявила картины из музеев Крыма в розыск через Интерпол

Правоохранительные органы Украины объявили в международный розыск по линии Интерпола 52 картины, хранящиеся в Симферопольском художественном музее. Об этом говорится в заявлении прокуратуры автономной республики Крым, подчиняющейся Украине.

Эти картины, считает украинская прокуратура, были в марте 2014 года «незаконно переданы из Музейного фонда Украины».

В числе объявленных в розыск картин «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина и «Болото» Исаака Левитана.

Объявление культурных ценностей в розыск по линии Интерпола, подчеркивается в заявлении прокуратуры автономной республики Крым, позволит ускорить процесс их возвращения в Музейный фонд Украины.