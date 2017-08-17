Адвокат по назначению отказался защищать Януковича
Адвокат Виталий Мешечек отказался защищать бывшего президента Украины Виктора Януковича на процессе в Киеве. Мешечек является адвокатом по назначению, сам Янукович не обращался за его услугами.
По словам адвоката, у него нет помощников, и в виду сложности дела Януковича он не в состоянии один заниматься этим процессом. Мешечек пояснил, что украинские законы запрещают назначать нескольких государственных адвокатов, поэтому он не в состоянии справиться с делом.
Прокуратура выразила протест против просьбы адвоката отстранить его от процесса. Суд пока не принял решения по заявлению юриста.
«Я занимаюсь индивидуальной адвокатской практикой и не вхожу ни в одно адвокатское объединение, не имею помощников. Закон о бесплатной помощи исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников. Поэтому, учитывая особую сложность уголовного дела… считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела… Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите… Януковича», — заявил Мешечек в четверг в ходе заседания.