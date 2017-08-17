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Адвокат по назначению отказался защищать Януковича

РИА Новости
07:44, 17 августа 2017
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Адвокат Виталий Мешечек отказался защищать бывшего президента Украины Виктора Януковича на процессе в Киеве. Мешечек является адвокатом по назначению, сам Янукович не обращался за его услугами.

По словам адвоката, у него нет помощников, и в виду сложности дела Януковича он не в состоянии один заниматься этим процессом. Мешечек пояснил, что украинские законы запрещают назначать нескольких государственных адвокатов, поэтому он не в состоянии справиться с делом.

Прокуратура выразила протест против просьбы адвоката отстранить его от процесса. Суд пока не принял решения по заявлению юриста.

«Я занимаюсь индивидуальной адвокатской практикой и не вхожу ни в одно адвокатское объединение, не имею помощников. Закон о бесплатной помощи исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников. Поэтому, учитывая особую сложность уголовного дела… считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела… Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите… Януковича», — заявил Мешечек в четверг в ходе заседания.

РИА Новости
Виктор Янукович обвиняется в Киеве в государственной измене. Суд проходит заочно, поскольку Янукович отказался приезжать на процесс. Он принимал участие в заседании по видеосвязи.
Янукович в феврале 2014 года уехал из Украины после многомесячных уличных протестов и вооруженных столкновений на улицах Киева и других украинских городов. С того времени он постоянно проживает в России.

Дело Януковича

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