Адвокат по назначению отказался защищать Януковича

Адвокат Виталий Мешечек отказался защищать бывшего президента Украины Виктора Януковича на процессе в Киеве. Мешечек является адвокатом по назначению, сам Янукович не обращался за его услугами.

По словам адвоката, у него нет помощников, и в виду сложности дела Януковича он не в состоянии один заниматься этим процессом. Мешечек пояснил, что украинские законы запрещают назначать нескольких государственных адвокатов, поэтому он не в состоянии справиться с делом.

Прокуратура выразила протест против просьбы адвоката отстранить его от процесса. Суд пока не принял решения по заявлению юриста.