Защита попросила вернуть дело Улюкаева в прокуратуру из-за изменения обвинения. Суд отказал

Обновление: Суд возвращать дело в прокуратуру, как просила защита Улюкаева, отказался.

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева попросила суд вернуть дело в прокуратуру.

Адвокаты утверждают, что фабула обвинительного заключения, оглашенного на заседании суда 16 августа, сильно изменилась.

«Нашему подзащитному вменяют те действия, которые никогда не вменялись. Единственная процессуальная возможность это вернуть дело прокурору, разобраться, кто там что напутал и вернуться к рассмотрению», — заявил адвокат Тимофей Гриднев.

Другой адвокат бывшего министра — Ксения Бурковская — пояснила, что в новой версии обвинительного заключения говорится, что Улюкаев якобы угрожал дать отрицательную оценку на участие «Роснефти» в приватизации акций «Башнефти».

Сторона обвинения, в свою очередь, назвала ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру, попыткой затянуть дело, сообщает РБК в онлайне с заседания суда.