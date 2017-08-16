Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче против «Барселоны»

Ямайский спринтер Усэйн Болт примет участие в благотворительном Матче легенд «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» в составе английской команды. Об этом сообщают испанская газета AS и британский таблоид The Sun, не указывая источники информации.

Матч состоится 2 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. За команду хозяев, в частности, сыграют Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Дуайт Йорк и Фил Нэвилл.

В состав «Барселоны» на матч включены Георге Попеску, Эрик Абидаль, Йон Андони Гойкоэчеа, Гаиска Мендьета и Мигель Анхель Надаль.

Чтобы принять участие в матче, Болту необходимо залечить травму, которую он получил во время своего последнего забега в карьере.

Доходы от благотворительного матча поступят в фонд «Манчестер Юнайтед». В анонсе матча на сайте фонда Болт не упомянут в числе игроков, которые выйдут на поле против «Барселоны».