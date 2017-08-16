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Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче против «Барселоны»

AS
12:14, 16 августа 2017
Ненадежный источник

Ямайский спринтер Усэйн Болт примет участие в благотворительном Матче легенд «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» в составе английской команды. Об этом сообщают испанская газета AS и британский таблоид The Sun, не указывая источники информации.

Матч состоится 2 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. За команду хозяев, в частности, сыграют Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Дуайт Йорк и Фил Нэвилл.

В состав «Барселоны» на матч включены Георге Попеску, Эрик Абидаль, Йон Андони Гойкоэчеа, Гаиска Мендьета и Мигель Анхель Надаль.

Чтобы принять участие в матче, Болту необходимо залечить травму, которую он получил во время своего последнего забега в карьере.

Доходы от благотворительного матча поступят в фонд «Манчестер Юнайтед». В анонсе матча на сайте фонда Болт не упомянут в числе игроков, которые выйдут на поле против «Барселоны».

Manchester United Legends are Back vs Barcelona Legends — Saturday Sept 2nd 2017
Manchester United Foundation
Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира — завершил карьеру 12 августа на чемпионате мира в Лондоне. Этот турнир оказался для ямайского легкоатлета неудачным: он занял только третье место в забеге на 100 метров, а во время эстафеты не смог завершить свой этап, получив травму.
Болт ранее говорил, что хотел бы играть в футбол за «Манчестер Юнайтед».

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